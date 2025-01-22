Первой ролью Ольги Сутуловой стал образ девочки из детдома в мелодраме Дмитрия Астрахана «Зал ожидания». Именно эти съемки вдохновили актрису на выбор профессии, в которую она окунулась со всей страстью. Расскажем о самых ярких сериалах с участием звезды. В некоторых она выступала не только сольно, но и в партнерстве с мужем — Евгением Стычкиным.