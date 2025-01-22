Первой ролью Ольги Сутуловой стал образ девочки из детдома в мелодраме Дмитрия Астрахана «Зал ожидания». Именно эти съемки вдохновили актрису на выбор профессии, в которую она окунулась со всей страстью. Расскажем о самых ярких сериалах с участием звезды. В некоторых она выступала не только сольно, но и в партнерстве с мужем — Евгением Стычкиным.
1. «Ленинград»
Четырехсерийный исторический фильм 2007 года повествует о начале блокады Ленинграда, и Ольга Сутулова сыграла в мини-сериале старшего сержанта милиции Нину Цветкову, которая ради достижения цели готова на сделку с совестью.
Персонаж стал первой серьезной драматической ролью актрисы. Коренная петербурженка отдалась ей со всей душой, что с восхищением отметили зрители. Хотя фильм «Ленинград» все же раскритиковали за вопиющую неточность в отражении событий.
2. «Алиби»
Криминальное драмеди вызвало у зрителей большой интерес благодаря нетривиальной завязке. Успешный сценарист, которого сыграл Евгений Стычкин, зарабатывает еще и на агентстве по созданию алиби. Бизнес рушится, когда в офисе Петра Решетникова появляется его же жена, образ которой воплотила Ольга Сутулова.
Артистам уже приходилось играть супругов, но в этой остросюжетной истории проблемы в семейных отношениях выдвинуты на первый план. Стычкин, выступивший еще и режиссером «Алиби», признавался, что в какие-то моменты перестал различать, где говорит жена, а где ее персонаж, настолько взаимодействие на площадке было гармоничным и интимным.
3. «Содержанки»
Многосерийная сага о светской Москве притянула к экранам даже самую притязательную публику. Имя Константина Богомолова обеспечило интерес к первому сезону, затем накал страстей поддерживал блестящий актерский ансамбль. Нравственным камертоном в сериале выступает сводница и светская львица Алиса Ольховская — персонаж Ольги Сутуловой. Алису убивают, и это становится завязкой, потом она появляется в образе видения, которое является главной героине «Содержанок» Елене Широковой (Дарья Мороз).
У Ольги в триллере много откровенных сцен, и, по ее словам, исполнять роль ошалевшей от безнаказанности бестии было особым удовольствием. Актриса даже пожалела, что ее срок в сериале был таким коротким.
4. «Самка богомола»
Российская адаптация французского мини-сериала получилась, по мнению критиков, вполне достойной. Ольга Сутулова примерила роль следователя Софьи, которая берется за серьезное дело. Ради карьеры героиня задвигает на второй план свою семью, но дорогу ей переходит новичок Денис (Павел Чинарев), с которым приходиться кооперироваться.
Детектив «Самка богомола» цепляет интригующим началом и колоритными персонажами. Своего Сутулова описывала как карьеристку, у которой не получается продвинуться по службе, потому что ей не хватает эмпатии. Тем не менее Софья прилагает все усилия, чтобы вычислить убийцу.
5. «Спроси Марту»
Успешный адвокат Марта Матвеева не проиграла ни одного дела — она амбициозна, решительна и идет на жертвы ради карьеры, что очень негативно сказывается на взаимоотношениях в собственной семье. В стремлении помочь своим подзащитным, Марта готова преступать и закон.
У режиссера сериала «Спросите Марту» Флюзы Фархшатовой не было задачи сделать свою героиню симпатичной зрителю, и это у нее получилось. Публика делилась, что женщина-адвокат, которую изобразила Сутулова, действительно получилась отталкивающей.
6. «Цикады»
Еще один совместный проект Сутуловой и Стычкина, где Евгений снова выступил режиссером. Сюжет сериала «Цикады» завязан на преступлении, произошедшем во время студенческой вечеринки. В ходе расследования выясняются причины, которые могли привести к трагическому исходу, а заодно неприглядные подробности жизни участников тусовки.
Ольга Сутулова сыграла маму главной героини — Алины (Софья Аржаных). Персонаж актрисы тяжело переживает разрыв с мужем и слишком погружен в собственные проблемы. Не менее драматичны взаимоотношения у героя Евгения Стычкина, успешного бизнесмена, с его сыном Антоном (Григорий Верник). Отец деспотичен в своих методах воспитания, что вызывает полное неприятие у 17-летнего юноши.
Драма «Цикады» получила положительные отзывы за освещение непростой темы взросления и ответственности родителей, которые порой не догадываются, кого они вырастили.
7. «Первый номер»
Комедийный сериал снят по книге Сергея Минаева, который тоже работал редактором глянцевого издания. По сюжету некогда популярного писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов) приглашают руководить гламурным изданием. Константин презирает светские тусовки, но соглашается на работу, чтобы рассчитаться с большими долгами.
Иноземцев решает сменить концепцию своего нового детища и обращается за помощью к журналистке Алене Долиной (Ольга Сутулова), которая теперь ведет кулинарное шоу. «Первый номер», по мнению зрителей, получился вполне остроумной историей с хлесткими диалогами и едкой сатирой.