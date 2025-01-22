Любовь Аксенова сыграет заключенную в новом сериале

Любовь Аксенова приступила к съемкам в новом сериале «Холод» режиссера Алексея Казакова. В многосерийном фильме актриса сыграет девушку Женю, попавшую в тюрьму за преступление, которого она не совершала.
«Для меня сериал “Холод” — это история о сложностях, связанных с переживанием потери близких людей. Он поднимает важные вопросы о милосердии и внутренней силе человека. Эта история о разрушительной и беспощадной силе мести и о воле, что способна разорвать замкнутый круг насилия», — рассказала Аксенова.
По сюжету, Женю несправедливо сажают в тюрьму из-за аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой погибают ее муж и шестилетняя дочь. В трагедии виновны мажоры, чьи родители откупили их от заключения.
В колонии Женя спасает влиятельную зечку Яну, которая сидит за убийство. В благодарность она помогает главной героине стать сильнее, чтобы отомстить виновникам, и способствует ее побегу из тюрьмы.
На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны и начинает бороться за справедливость, желая наказать своих врагов и обидчиков.
«Моя героиня Женя — очень светлая, она верит в добро и способность преодолевать преграды, полагаясь на внутренний свет. Семья — ее фундаментальная ценность и источник силы. В этих аспектах она очень близка мне. Но есть и различия. Женя очень целеустремленная, умеет сосредотачиваться на главном и отсекает все лишнее. Мне это дается сложно. Она скромна, избегает внимания и предпочитает оставаться в тени, в то время как я чувствую себя комфортно в центре внимания», — отметила актриса.
Она также рассказала, что перед началом съемок у нее была серьезная физическая подготовка. Более того, Аксеновой даже пришлось сильно похудеть, потому что ее героиня, согласно сюжету, сталкивается с голодом.
«Я специально сбрасывала вес, чтобы прочувствовать и передать ее состояние. На протяжении нескольких месяцев я строго следила за питанием, консультировалась с эндокринологами, диетологами и спортивными врачами, чтобы сохранить здоровье в условиях интенсивной сушки», — заключила звезда.
В проекте также снимаются Лариса Гузеева, Петр Федоров, Денис Прытков и многие другие.
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start.