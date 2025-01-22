Любовь Аксенова сыграет заключенную в новом сериале

«Моя героиня Женя — очень светлая, она верит в добро и способность преодолевать преграды, полагаясь на внутренний свет. Семья — ее фундаментальная ценность и источник силы. В этих аспектах она очень близка мне. Но есть и различия. Женя очень целеустремленная, умеет сосредотачиваться на главном и отсекает все лишнее. Мне это дается сложно. Она скромна, избегает внимания и предпочитает оставаться в тени, в то время как я чувствую себя комфортно в центре внимания», — отметила актриса.