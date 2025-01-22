90-летняя Джуди Денч отказалась от прогулок в одиночку из-за потери зрения

Денч рассказала, что теперь выходит на прогулку с сопровождением из-за риска заблудиться или упасть. Артистка пошутила, что потеря зрения оказалась полезной, так как она не любит выходить в свет одна. Актриса в шутку заявила, что «притворяется слепой», чтобы гулять с сопровождением.