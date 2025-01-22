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Variety: Райан Гослинг может сыграть в фильме по франшизе «Звездных войн»

По информации журнала, киноленту снимет режиссер Шон Леви
Райан Гослинг
Райан ГослингИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Канадский актер Райан Гослинг может сыграть в новом фильме по франшизе «Звездных войн». Об этом сообщил журнал Variety.

По его данным, киноленту снимет режиссер Шон Леви, известный по серии комедий «Ночь в музее» и одному из самых кассовых фильмов 2024 года «Дэдпул и Росомаха». Он работает над проектом с 2022 года совместно со сценаристом Джонатаном Троппером.

Детали о готовящемся фильме, который пока не имеет названия, не разглашаются. Известно лишь, что он не будет встроен в сюжетную линию основной саги, история которой разворачивается вокруг джедая Люка Скайуокера.

Как пишет журнал, если Гослинг подключится к проекту, то это может ускорить его реализацию. За последние несколько лет лишь один фильм по франшизе «Звездных войн» был запущен в производство — «Мандалорец и Грогу», который должен появится на экранах 22 мая 2026 года. Как считают в Variety, новый фильм с участием Гослинга может выйти после этой ленты.

Гослинг родился в Канаде в 1980 году. Он начал актерскую карьеру еще ребенком, снимаясь в детской передаче на телеканале Disney. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Драйв», «Мартовские иды», «Бегущий по лезвию 2049», «Ла-Ла Ленд» и «Барби». Актер три раза нормировался на премию «Оскар».