Variety: Райан Гослинг может сыграть в фильме по франшизе «Звездных войн»

Как пишет журнал, если Гослинг подключится к проекту, то это может ускорить его реализацию. За последние несколько лет лишь один фильм по франшизе «Звездных войн» был запущен в производство — «Мандалорец и Грогу», который должен появится на экранах 22 мая 2026 года. Как считают в Variety, новый фильм с участием Гослинга может выйти после этой ленты.