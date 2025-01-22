Названы фильмы, претендующие на антипремию «Золотая малина»

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» был низко оценен критиками и собрал в прокате 206 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов. При этом первая лента о Джокере с участием Феникса собрала более миллиарда долларов и принесла актеру «Оскар» за лучшую мужскую роль.