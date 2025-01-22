42-летняя Светлана Ходченкова снялась в крошечном бикини

Актриса Светлана Ходченкова показала фигуру в купальнике во время отдыха в тропиках. Знаменитость поделилась черно-белым снимком в соцсети.
42-летняя звезда позировала перед камерой в крошечном бикини и солнцезащитных очках. Актриса сидела на пляже с распущенными волосами, а рядом с ней стоял горшок с орхидеей.
На днях артистка выложила фото, где предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой, украшенной пайетками. Ходченкова добавила к образу прозрачные босоножки на каблуках. Знаменитость позировала с собранными в пучок волосами в отеле.
В конце декабря прошлого года Светлану Ходченкову заподозрили в новом романе. Актриса появилась на премьере фильма «Волшебник изумрудного города» с таинственным спутником, который сопровождал ее везде. После мероприятия знаменитость снова заметили с мужчиной, он помогал ей спуститься с лестницы и нес букеты цветов. Светлана пока никак не комментировала новость и не раскрывала личность мужчины.