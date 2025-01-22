42-летняя Светлана Ходченкова снялась в крошечном бикини

В конце декабря прошлого года Светлану Ходченкову заподозрили в новом романе. Актриса появилась на премьере фильма «Волшебник изумрудного города» с таинственным спутником, который сопровождал ее везде. После мероприятия знаменитость снова заметили с мужчиной, он помогал ей спуститься с лестницы и нес букеты цветов. Светлана пока никак не комментировала новость и не раскрывала личность мужчины.