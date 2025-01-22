Стала известна причина удаления «Аноры» с Юрой Борисовым из онлайн-кинотеатров

«Фильм по-прежнему можно посмотреть в кинотеатрах. Мы поддерживаем кинопрокат, который хорошо работает. В онлайн-кинотеатры “Анора” вернется 17 февраля, после оглашения шорт-листа номинантов награды Американской киноакадемии», — объявила компания Arna Media, правообладатель картины в России.