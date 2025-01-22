Джулия Робертс пообедает с фанатом ради помощи пострадавшим от пожаров

«Я хочу внести свой вклад, чтобы помочь собрать средства для семей, которые в ней больше всего нуждаются. Для этого я приглашаю одного из вас встретиться со мной на обед! Мы насладимся отличной едой и беседой, и это будет шанс провести время вместе», — заявила Робертс.