Джулия Робертс пообедает с фанатом ради помощи пострадавшим от пожаров

Пожарный фонд Южной Калифорнии под началом Шона Пенна и Энн Ли организовал благотворительный аукцион со звездами на фоне пожаров в Лос-Анджелесе. Одним из главных лотов стала возможность пообедать с Джулией Робертс.
Актриса подтвердила свое участие в благотворительной инициативе, лично обратившись к фанатам. Она пообещала сходить на ужин с поклонником.
«Я хочу внести свой вклад, чтобы помочь собрать средства для семей, которые в ней больше всего нуждаются. Для этого я приглашаю одного из вас встретиться со мной на обед! Мы насладимся отличной едой и беседой, и это будет шанс провести время вместе», — заявила Робертс.
Отметим, из-за пожаров в Лос-Анджелесе тысячи человек потеряли крышу над головой. Сейчас местная администрация обещает найти достаточно средств на восстановление пострадавших районов.
Ранее сообщалось, что дома голливудских звезд сгорели в результате пожара в Калифорнии.