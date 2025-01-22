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Ирина Пегова показала фигуру в обтягивающем кожаном платье, впечатлив фанатов

Актриса выложила фото в экстравагантном образе в соцсети
Ирина Пегова показала фигуру в обтягивающем кожаном платье, впечатлив фанатов
Ирина Пегова показала фигуру в обтягивающем кожаном платье, впечатлив фанатовИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Ирина Пегова показала фигуру в обтягивающем платье. Звезда прошлась по длинному коридору в кожаном наряде и поделилась кадрами в соцсетях.

«Выход из зоны комфорта», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Фигура просто идеальная», «Шикарная женщина», «Богиня», «Как на подиуме. Браво, Ирина», «Красотка нереальная», «Глаз не оторвать», «Просто загляденье», «Вау», «Роскошная женщина», «Вот это формы», «Восхищаюсь, вы шикарная».

Звезда рассказывала в интервью, что после родов не могла быстро прийти в форму, но в тот момент фигура ее меньше всего интересовала. А когда артистка вернулась к работе, то приняла решение похудеть. По словам Пеговой, она перепробовала всевозможные диеты, голодания, однако не могла долго придерживаться такого питания и постоянно срывалась. Позже актриса подобрала методы, которые помогают ей поддерживать себя в хорошей форме: она уменьшила размер порций, стала дольше есть, а также пить больше воды.

В апреле 2024 года Пегова призналась, что у нее появился новый возлюбленный. Звезда показала подписчикам букет цветов, который мужчина подарил ей за звание народной артистки. Знаменитость получила награду за большие заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.