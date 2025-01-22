Ирина Пегова показала фигуру в обтягивающем кожаном платье, впечатлив фанатов

Звезда рассказывала в интервью, что после родов не могла быстро прийти в форму, но в тот момент фигура ее меньше всего интересовала. А когда артистка вернулась к работе, то приняла решение похудеть. По словам Пеговой, она перепробовала всевозможные диеты, голодания, однако не могла долго придерживаться такого питания и постоянно срывалась. Позже актриса подобрала методы, которые помогают ей поддерживать себя в хорошей форме: она уменьшила размер порций, стала дольше есть, а также пить больше воды.