Звезда «Великолепного века» поддержал актеров без образования

«Я считаю, что в жизни все складывается само собой, и очень важно в каждом конкретном моменте делать все максимально хорошо. Найти себя и свое дело в жизни, не обращая внимания на возможную критику со стороны других людей, — это самое главное в жизни каждого человека», — рассказал актер.