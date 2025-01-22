С самого зарождения кинематографа музыка была его неотъемлемой частью. Правильно подобранный саундтрек играет ключевую роль в создании общего настроения, усиливает драматургию и помогает передать эмоции персонажей на экране. В этой статье расскажем о восьми самых культовых мелодиях и песнях из известных киношедевров.
«Хороший, плохой, злой» — Эннио Морриконе
Сотрудничество итальянского композитора с основателем жанра спагетти-вестернов Серджио Леоне подарило миру одно из самых узнаваемых произведений. Фильм «Хороший, плохой, злой» закрывает «долларовую трилогию» Леоне и рассказывает о трех бандитах в погоне за сокровищами конфедератов на фоне Гражданской войны в США. Главные роли исполнили Клинт Иствуд, Ли Ван Клиф и Илай Уоллак.
Эннио Морриконе создал темы, отражающие характеры каждого из героев. Для Стрелка (Хорошего) он использовал сопрано-флейту, для Сентенцы (Плохого) — флейту-сопрано, а для Туко (Злого) — мужской вокал, имитирующий вой койота. Лейтмотивом стала композиция The Good, the Bad and the Ugly.
«Звездные войны» — Джон Уильямс
Имя этого американского композитора ассоциируется с симфонической музыкой в кино. Одной из важнейших работ в карьере Джона Уильямса стали партии к космоопере «Звездные войны». Он создал грандиозную партитуру, вдохновленную произведениями таких классиков, как Рихард Вагнер и Игорь Стравинский.
Торжественная «Главная тема» придала картине «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», которая повествуют о юном Люке Скайуокере, эпический размах и стала символом всей франшизы, а «Имперский марш» попросту культовым. За свою работу Уильямс был удостоен премии «Оскар».
«Гладиатор» — Ханс Циммер
Музыка к картине «Гладиатор» получила признание критиков и «Золотой глобус» за лучший оригинальный саундтрек. Его Ханс Циммер написал в соавторстве с австралийской певицей Лизой Джеррард, чье вокальное сопровождение добавило композиции неповторимую глубину. Их тандем придал фильму уникальное звучание, сочетающее оркестровые аранжировки с этническими мотивами.
Одним из ключевых элементов дорожки стал армянский дудук. Причем для записи немецкий композитор пригласил в проект Дживана Гаспаряна. Открывающий финальные титры трек Now We Are Free становится музыкальным отражением пути главного героя к освобождению.
«Крестный отец» — Нино Рота
Кажется, даже человек, далекий от кино, способен узнать мотив Нино Роты по его первым аккордам. При создании музыки к криминальной саге «Крестный отец» композитор стремился передать атмосферу Италии и всю драму, которой пропитана история семьи. Основная тема ленты The Godfather Waltz сочетает в себе минор и мажор, отражая сложные взаимоотношения и внутренние конфликты героев.
Интересно, что песня Speak Softly Love, также известная как Love Theme from The Godfather, впервые была исполнена в фильме Френсиса Форда Копполы, но популярность обрела благодаря Энди Уильямсу, а потом неоднократно перепевалась многими знаменитыми артистами.
Произведение Роты претендовало на «Оскар», однако киноакадемия отозвала номинацию из-за использования композитора фрагментов своей предыдущей работы для картины «Фортунелла». Тем не менее саундтрек к «Крестному отцу» выиграл «Золотой глобус» и BAFTA.
«Титаник» — Селин Дион
Поначалу Джеймс Кэмерон не планировал включать в саундтрек «Титаника» песни, отдав предпочтение инструментальному сопровождению. Однако композитор Джеймс Хорнер втайне от режиссера записал демо с участием Селин Дион. Услышав ее, Кэмерон тотчас же передумал.
После выхода «Титаника» My Heart Will Go On возглавила музыкальные чарты по всему миру и стала одним из самых продаваемых синглов всех времен. Дион была удостоена множества наград, включая «Оскар», «Золотой глобус», а также получила четыре премии «Грэмми» в 1999 году.
«8 миля» — Эминем
Lose Yourself была записана в перерывах между съемками, благодаря чему артисту удалось полностью погрузиться в образ. Трек стал первым синглом Эминема, возглавлявшим Billboard Hot 100 в течение двенадцати недель, а также чарты в других странах. Помимо «Грэмми», рэпер завоевал и «Оскар», оказавшись первым исполнителем хип-хопа, кому вручили престижную кинонаграду.
«007: Координаты “Скайфолл”» — Адель
Третий фильм с Дэниэлом Крэйгом и 23-й по счету во всей бондиане по праву считается одним из лучших. В этой части агенту 007 суждено столкнуться с призраками прошлого, чтобы защитить близких. «007: Координаты "Скайфолл"» задал всей серии новый тон, а лента о Бонде впервые заработала свыше миллиарда долларов в мировом прокате.
Британская певица Адель написала Skyfall в соавторстве с продюсером Полом Эпуортом, с которым ранее работала над альбомом «21». Вначале она сомневалась в своих силах, но все же согласилась принять участие в проекте Сэма Мендеса. В итоге запись вокальной партии заняла у Адель всего 10 минут. Трек был выпущен 5 октября 2012 года, к 50-летию выхода первого фильма о Джеймсе Бонде — «Доктор Ноу».
Skyfall была удостоена множества наград, включая «Грэмми», «Золотой глобус» и «Оскар». Во время 85-й церемонии вручения премии, Адель впервые исполнила песню вживую, что стало одним из самых запоминающихся моментов вечера.
«Волшебник страны Оз» — Джуди Гарлэнд
Легендарная Over the Rainbow была написана композитором Харольдом Арленом и поэтом Эдгаром Харбургом специально для этой картины.
В «Волшебнике страны Оз» юная Джуди Гарлэнд сыграла Дороти Гейл. Ее проникновенное пение передает глубокую тоску героини по родному Канзасу и надежду на исполнение желаний. Роль принесла Гарлэнд мировую известность и премию «Оскар» за лучшую песню.
Over the Rainbow стала ее визитной карточкой: Джуди часто исполняла ее на концертах и телешоу. В 2004 году песня заняла первое место в списке «100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет по версии AFI». На нее неоднократно записывались каверы. Композиция, как и лента, обрела статус бессмертной классики.