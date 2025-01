Эннио Морриконе создал темы, отражающие характеры каждого из героев. Для Стрелка (Хорошего) он использовал сопрано-флейту, для Сентенцы (Плохого) — флейту-сопрано, а для Туко (Злого) — мужской вокал, имитирующий вой койота. Лейтмотивом стала композиция The Good, the Bad and the Ugly.