Британская певица Адель написала Skyfall в соавторстве с продюсером Полом Эпуортом, с которым ранее работала над альбомом «21». Вначале она сомневалась в своих силах, но все же согласилась принять участие в проекте Сэма Мендеса. В итоге запись вокальной партии заняла у Адель всего 10 минут. Трек был выпущен 5 октября 2012 года, к 50-летию выхода первого фильма о Джеймсе Бонде — «Доктор Ноу».