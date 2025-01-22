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Путин поздравил с юбилеем Валентину Талызину

Президент РФ отметил достижения актрисы в театре и кино
Валентина Талызина
Валентина ТалызинаИсточник: Starface

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину, отметив ее достижения в театре и кино.

«Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной душевной отдачей, щедро дарите зрителям свой талант, радуете неподражаемым актерским темпераментом и мастерством», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Талызиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Дебют в кино состоялся в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается», а активно приглашать актрису на съемки стали после выхода фильма «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова. Талызина снялась более чем в 100 фильмах.