Путин поздравил с юбилеем Валентину Талызину

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Дебют в кино состоялся в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается», а активно приглашать актрису на съемки стали после выхода фильма «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова. Талызина снялась более чем в 100 фильмах.