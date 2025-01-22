Названы претенденты на «Золотого медведя» на 75-м Берлинале

В числе претендентов бродвейская биографическая лента Ричарда Линклейтера «Голубая луна» с Итаном Хоуком и Маргарет Коулли в главных ролях, картина «Мечты» Мишеля Франко о мексиканской истории любви с Джессикой Честейн в роли светской львицы, а также британская семейная драма «Горячее молоко» с Эммой Макки и Фионой Шоу.