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Уехавший в США Алексей Панин об инаугурации Трампа: «Мы в домике»

Актер опубликовал фото в кепке со слоганом Трампа
Уехавший в США Панин об инаугурации Трампа: «Мы в домике»
Уехавший в США Панин об инаугурации Трампа: «Мы в домике»Источник: www_gazeta_ru

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) опубликовал в соцсети фото в кепке со слоганом президента США Дональда Трампа после его инаугурации.

На снимке изображен Панин и его дочь в головном уборе с надписью: Make America great again. Артист намекнул, что законы, касающиеся мигрантов в США, его не коснутся.

«А у нас грин-карты. Мы в домике», — заявил артист.

В октябре 2023 года Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он некоторое время жил в Сан-Франциско. Сейчас актер публикует фото с геолокацией в Сан-Хосе. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго.

Во время инаугурации, состоявшейся 20 января, Трамп заявил, что введет общенациональный режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и отправит туда войска, чтобы «остановить вторжение нелегальных мигрантов».

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. По его словам, США — «единственная страна в мире», где действовали правила с получением гражданства по праву рождения.