Уехавший в США Алексей Панин об инаугурации Трампа: «Мы в домике»

В октябре 2023 года Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он некоторое время жил в Сан-Франциско. Сейчас актер публикует фото с геолокацией в Сан-Хосе. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго.