Иванку Трамп на инаугурации сравнили с героинями «Рассказа служанки»

До этого сообщалось, что некоторые модные дома перестали предоставлять наряды Мелании Трамп перед инаугурацией ее супруга Дональда Трампа. Отказ связан с тем, что главный редактор самого влиятельного журнала в мире моды Vogue Анна Винтур подчеркнуто сторонится жены избранного президента США и не хочет вновь помещать ее фото на обложку издания.