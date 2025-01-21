Иванку Трамп на инаугурации сравнили с героинями «Рассказа служанки»

Дочь президента США Дональда Трампа, политика Иванку Трамп раскритиковали за наряд на инаугурации президента США. Об этом сообщает Independent.
Пользователи соцсетей отметили необычайное сходство между нарядами Иванки Трамп на церемонии в День инаугурации, и теми, что носили жены в сериале «Рассказ служанки». Иванка появилась у церкви Святого Иоанна в изумрудно-зеленом брючном костюме с длинными рукавами и асимметричным пальто. Многие сравнили наряд с образом героини «Рассказа служанки» Сиреной Джой, которую сыграла Ивонн Страховски.
«Это на 100 процентов намеренно», «Не могу поверить, что это чистое совпадение», «Поразительно жутко», «Что она хотела этим сказать?» — написала подписчики.
До этого сообщалось, что некоторые модные дома перестали предоставлять наряды Мелании Трамп перед инаугурацией ее супруга Дональда Трампа. Отказ связан с тем, что главный редактор самого влиятельного журнала в мире моды Vogue Анна Винтур подчеркнуто сторонится жены избранного президента США и не хочет вновь помещать ее фото на обложку издания.
Ранее Харатьян заявил, что Трамп мог сняться в фильме Гайдая.