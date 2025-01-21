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Звезда «Сумерек» рассказал об особенности своей дочери

Роберт Паттинсон признался, что у его дочери невероятный запах
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Роберт Паттинсон и Сьюки УотерхаусИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон в новом интервью изданию Vogue рассказал об особенности своей дочери.

38-летний артист признался, что восхищается запахом 10-месячной дочери от модели Сьюки Уотерхаус. По словам Паттинсона, раньше он думал, что приятным называют запах детской присыпки.

«Но потом у меня родился ребенок, и я подумал: “Мой ребенок пахнет потрясающе”», — делится он.

По словам Паттинсона, в запахе малышки есть что-то, что позволяет ее отличать от других детей.

«Она не такая, как другие дети», — сказал он.

8 июня 2024 года стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус расписались после рождения ребенка.

В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья пары присутствовала на торжестве. Дочь Паттинсона и Уотерхаус также была на мероприятии. Для нее родители выбрали «нарядное платье».

Ранее сообщалось, что звезду «Сумерек» раскритиковали после кардинальной смены имиджа.