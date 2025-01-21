Звезда «Сумерек» рассказал об особенности своей дочери

В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья пары присутствовала на торжестве. Дочь Паттинсона и Уотерхаус также была на мероприятии. Для нее родители выбрали «нарядное платье».