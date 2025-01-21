Умерла кастинг-директор «Криминального чтива» и «Бешеных псов» Ронни Йескел

Ронни Йескел родилась и выросла в Нью-Джерси. После окончания университета она начала свою карьеру в шоу-бизнесе как ассистент режиссера в театре, потом перешла на кастинг-подбор актеров. В кино пришла в первой половине 1980-х.



Ранее стало известно, что умер оскароносный режиссер Бертран Блие.