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Умерла кастинг-директор «Криминального чтива» и «Бешеных псов» Ронни Йескел

Ей было 76 лет
Ронни Йескел
Ронни ЙескелИсточник: Legion-Media.ru

Ушла из жизни Ронни Йескел, известная как актриса, продюсер и востребованная кастинг-директор.

В качестве кастинг-директора она участвовала в создании более ста проектов, включая такие фильмы, как «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.

Как актриса, Йескел сыграла в первом полнометражном фильме «Мистер Бин» с Роуэном Аткинсоном.

Издание Variety сообщает, что она умерла на 77-м году жизни в доме престарелых в Калифорнии после продолжительной борьбы с раком.

Ронни Йескел родилась и выросла в Нью-Джерси. После окончания университета она начала свою карьеру в шоу-бизнесе как ассистент режиссера в театре, потом перешла на кастинг-подбор актеров. В кино пришла в первой половине 1980-х.

Ранее стало известно, что умер оскароносный режиссер Бертран Блие.