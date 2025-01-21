Умерла кастинг-директор «Криминального чтива» и «Бешеных псов» Ронни Йескел

Ушла из жизни Ронни Йескел, известная как актриса, продюсер и востребованная кастинг-директор.
В качестве кастинг-директора она участвовала в создании более ста проектов, включая такие фильмы, как «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.
Как актриса, Йескел сыграла в первом полнометражном фильме «Мистер Бин» с Роуэном Аткинсоном.
Издание Variety сообщает, что она умерла на 77-м году жизни в доме престарелых в Калифорнии после продолжительной борьбы с раком.
Ронни Йескел родилась и выросла в Нью-Джерси. После окончания университета она начала свою карьеру в шоу-бизнесе как ассистент режиссера в театре, потом перешла на кастинг-подбор актеров. В кино пришла в первой половине 1980-х.
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