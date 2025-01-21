Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джек Блэк устроил шуточную драку с папарацци во время отпуска

Актер пошутил над навязчивым фотографом на пляже

Актер Джек Блэк, известный по ролям в культовых проектах «Школа Рока» и «Кунг-Фу Панда», решил продемонстрировать свои навыки восточных единоборств папарацци, который снимал его во время отдыха на пляже. Видео комичного момента опубликовало издание Daily Mail.

Джек Блэк
Джек БлэкИсточник: Legion-Media.ru

Известно, что в момент съемки артист отдыхал на австралийском пляже. Блэк отнесся к навязчивому папарацци с юмором и решил ему подыграть. Он подбежал к нему и изобразил несколько эффектный движений из кунг-фу. Узнав, что оператор включил запись, Джек убежал, изобразив испуг.

Ранее стали известны подробности ремейка культового хоррора «Анаконда». Одну из главных ролей в фильме сыграет Джек Блэк.