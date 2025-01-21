Джек Блэк устроил шуточную драку с папарацци во время отпуска

Известно, что в момент съемки артист отдыхал на австралийском пляже. Блэк отнесся к навязчивому папарацци с юмором и решил ему подыграть. Он подбежал к нему и изобразил несколько эффектный движений из кунг-фу. Узнав, что оператор включил запись, Джек убежал, изобразив испуг.