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Деми Мур заподозрили в романе со звездой Marvel

Актрису заподозрили в романе со звездой фильмов Marvel Эндрю Гарфилдом
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Актеры Деми Мур и Эндрю Гарфилд спровоцировали слухи о романе. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, фанаты 62-летней Мур обратили внимание на видео с церемонии вручения премии «Золотой глобус», прошедшей в начале января. На нем Деми и Эндрю беседовали, держались за руки и смотрели друг другу в глаза. Кроме того, американские СМИ сообщили, что 41-летний Гарфилд тайно посещал актрису в ее доме в Айдахо.

Деми Мур была замужем за Брюсом Уиллисом на протяжении 13 лет, пара рассталась в 2000 году. Эндрю Гарфилд более трех лет встречался с коллегой по фильму «Новый Человек-паук» Эммой Стоун. Известно, что на данный момент ни звезда «Субстанции», ни актер из киновселенной Marvel не состоят в официальных отношениях.