Деми Мур заподозрили в романе со звездой Marvel

Деми Мур была замужем за Брюсом Уиллисом на протяжении 13 лет, пара рассталась в 2000 году. Эндрю Гарфилд более трех лет встречался с коллегой по фильму «Новый Человек-паук» Эммой Стоун. Известно, что на данный момент ни звезда «Субстанции», ни актер из киновселенной Marvel не состоят в официальных отношениях.