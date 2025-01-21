Звезда «Елок» стал отцом в третий раз

Кулик начал свою юмористическую карьеру в 2008 году, основав команду КВН «Голоса». Позже он стал публиковать развлекательные ролики в соцсетях. Видео принесли ему большую известность. В 2015-м он дебютировал как актер в сериале «Остров». Он снялся в таких картинах, как «Елки 9», «Я худею», «Одноклассницы», «Лотерея». Артист также пишет сценарии и режиссирует фильмы, в частности «Елки 9».