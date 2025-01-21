Интерес к «лихим» 90-м сохраняется на протяжении последних несколько лет. Переосмыслением эпохи занимаются режиссеры, заставшие то непростое время. Юра Борисов, к которому приковано сейчас все внимание, как-то признался, что и его семья была похожа на ту, в которой живет Санька из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», и он хорошо помнит страх родителей перед неустойчивостью бытия.