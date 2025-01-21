Интерес к «лихим» 90-м сохраняется на протяжении последних несколько лет. Переосмыслением эпохи занимаются режиссеры, заставшие то непростое время. Юра Борисов, к которому приковано сейчас все внимание, как-то признался, что и его семья была похожа на ту, в которой живет Санька из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», и он хорошо помнит страх родителей перед неустойчивостью бытия.
Расскажем, в каких фильмах Юра Борисов воплотил образы братков, гопников и других персонажей из 90-х.
1. «Бык»
Дебютная лента Бориса Акопова собрала все приметы эпохи «лихих»: рэкет, бандитские разборки, романтизация криминала, мечты свалить за кордон. Режиссер показывает мрачный мир, где прав тот, чье оружие не дает осечки.
В фильме «Бык» Юра Борисов исполнил свою первую главную роль, сыграв молодого преступника-идеалиста Антоху Быкова. Герой живет по кодексу чести, готов на все ради семьи, немногословен, но каждая его фраза звучит как афоризм. Зрители заметили сходство Быка с культовым Данилой Багровым, которого сыграл Сергей Бодров-младший. Дополнительную глубину персонажу придает заикание — настолько естественное, что некоторые зрители поверили, будто Юра разговаривает так в жизни.
2. «Мир! Дружба! Жвачка!»
В центре сюжета сериала обычная семья из Тулы, которая в эпоху турбулентности пытается делать то же, что и все, — выживать. Сын Рябининых Санька (Егор Губарев) и его друзья оказываются втянутыми в конфликт с кавказцами, контролирующими город. За племянника вступается дядя Алик, ветеран-афганец.
Воплотивший в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» Алика Борисов отмечал, что хотел создать противоположный Быку образ. Хотя у героев похожий опыт, и даже стиль одежды одинаковый, но Алик-афганец даже к самым тяжелым ситуациям способен относиться с иронией. Артист сыграл благородного гопника, который прячет свои душевные раны за шутками и всегда готов прийти на помощь.
3. «Хрусталь»
В фильме Жук нет бандитов, но есть гопники, драки, импортный «шмот», аудиокассеты, и везде безысходность и нищета. Даже зарплату на местном предприятии давно выдают хрусталем. Персонажа Юры Борисова снова зовут Алик, он диджей, носит яркие куртки кислотных оттенков и даже пирсинг в носу, и его трудно назвать примером для подражания.
По словам Борисова, чтобы точнее передать образ персонажа с зависимостью, он использовал глазные капли, расширяющие зрачки.
4. «Купе номер 6»
В финско-русской драмеди «Купе номер 6», выдвинутой на «Оскар», Юрий воплотил образ шахтера Лехи. Он становится попутчиком финской студентки Лоры (Сейди Хаарла), которая едет до Мурманска, чтобы увидеть петроглифы.
Борисов настолько погрузился в роль, что даже хотел удалить себе зуб. Его Леха — не бандит, а безобидный гопник. Из грубого и хамоватого шахтера, соседа по купе, с которым никто не захотел бы ехать, он превращается в персонажа с душой нараспашку.
За работу Юра получил номинацию на премию Европейской киноакадемии. Именно в «Купе номер 6» Шон Бэйкер и разглядел русского актера, предложив ему впоследствии роль.
5. «Уголь»
Постановщик Владимир Котт начал работу над сериалом о шахтерах еще в 2016 году, предвосхитив моду на 90-е. Восьмисерийная социальная драма «Уголь» увидела свет в 2023 году. В центре сюжета — шахтерская династия Журавлевых из вымышленного городка Углегорск. Младшая дочь Полина влюблена в талантливого молодого боксера Гену. Молодые видят вокруг себя разруху и мечтают сбежать куда угодно.
Борисов снова сыграл шахтера, но совершенно отличного от Лехи в «Купе №6». Даже внешне, потому что съемки проходили тогда, когда актер еще носил русые кудри.
5. «Анора»
Завершает наш обзор фаворит оскаровской гонки, фильм «Анора». Он не про 90-е, но картина пропитана ими: здесь есть и разборки по понятиям, и «крестный отец» со своими «решалами». Один из них, Игорь, большую часть времени остается в тени, молча наблюдая за происходящим, но в финале картины он становится ключевой фигурой.
За роль второго плана Юра вошел в шорт-лист номинантов на премию BAFTA и получил номинации на премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус». Хотя выиграть в последнем случае ему не удалось. За рубежом Борисова уже прозвали «новым лысым королем» и даже Анджелина Джоли приветствовала его на красной дорожке.