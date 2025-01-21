Харатьян заявил, что Трамп мог сняться в фильме Гайдая

Дональд Трамп не раз появлялся в качестве камео в различных фильмах. Один из самых известных эпизодов с ним был показан в фильме Криса Коламбуса «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Его появление на экране длится около 10 секунд — он показал главному герою, которого сыграл Маколей Калкин, как пройти в холл отеля.