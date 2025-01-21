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Харатьян заявил, что Трамп мог сняться в фильме Гайдая

Речь идет о фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Дмитрий Харатьян в фильме «На Дерибасовской Хорошая Погода, Или На Брайтон-Бич Опять Идут Дожди» (1993)
Дмитрий Харатьян в фильме «На Дерибасовской Хорошая Погода, Или На Брайтон-Бич Опять Идут Дожди» (1993)Источник: Legion-Media.ru

Актер Дмитрий Харатьян рассказал в программе «Доброе утро», что нынешний президент США Дональд Трамп просил у режиссера Леонида Гайдая эпизодическую роль в кино.

Речь идет о фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Трамп безвозмездно разрешил снимать картину в своем казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити. За это Гайдай поблагодарил бизнесмена в титрах. Трамп попросил через помощника сняться тоже, даже без слов, но режиссер отказался.

«Гайдай ему ответил: “Кто это такой? Я такого артиста не знаю. У меня народные артисты Советского Союза! Мягков, Куравлев, Джигарханян. Дональд Трамп, кто это?” А зря. Думаю, сейчас нам бы пригодилось!» — поделился артист.

Дональд Трамп не раз появлялся в качестве камео в различных фильмах. Один из самых известных эпизодов с ним был показан в фильме Криса Коламбуса «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Его появление на экране длится около 10 секунд — он показал главному герою, которого сыграл Маколей Калкин, как пройти в холл отеля.