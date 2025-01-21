Рената Литвинова показала себя в необычном наряде для нового спектакля

Рената Литвинова показала себя в необычном наряде. Ее платье было создано из разных элементов одежды — рубашек, курток, пуховика и худи.
Многослойный наряд для 58-летней актрисы создал ее друг Демна Гвасалия, дизайнер и креативный директор модного дома Balenciaga. Литвинова призналась, что этот образ — один из ее любимых.
Звезда сериала «Граница: Таежный роман» рассказала, что в таком платье она появится в новом спектакле «Священное чудовище». Премьера постановки состоится 16 марта в Theatre Hebertot в Париже.
«Сборы костюмов на новый спектакль. Образы моей героини не будут повторяться ни разу в спектаклях. Каждое исполнение роли будет продолжением из жизни моего персонажа, которую снова будут звать Маргарита (почти во всех своих фильмах и спектаклях играю Маргарит)», — рассказала актриса.
Напомним, Рената Литвинова в 2022 году переехала в столицу Франции. В Париже она играет в театре, а также принимает участие в модных показах.
Ранее Рената Литвинова показала, как отметила 58-летие в компании звездных друзей и дочери Ульяны Добровской.