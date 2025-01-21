Милош Бикович показал, как провел выходные с женой и сыном на природе

Милош Бикович отправился отдыхать на природу в заснеженный лес. Компанию ему составили 27-летняя жена Ивана Малич и годовалый сын Василий. Супруга звезды сериала «Дайте шоу» показала, как они провели выходные. Правда, она не стала уточнять, куда именно они отправились отдыхать.
Малич запечатлела, как сын катался на ледянке, а также как муж поднял наследника на руки и радостно ему улыбался. В свою очередь 37-летний актер снял жену с сыном в местном кафе. Они сидели у окна и смотрели на лес и заснеженные горки.
Напомним, Милош Бикович несколько лет счастлив в отношениях с Иваной Малич. В начале января 2024 года у пары родился сын, которого они, по слухам, назвали Василием. Супруги пока стараются не показывать лицо малыша поклонникам.
Актер рассказывал, что живет с семьей в нескольких городах — в Белграде и Москве. Также пара, как отмечал Бикович, проводит время в Черногории.
Ранее Милош Бикович снялся с сыном в московском ресторане.