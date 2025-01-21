Умер оскароносный режиссер Бертран Блие

Умер оскароносный французский режиссер Бертран Блие. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на сына режиссера — Леонара Блие.
Кинематографисту было 85 лет. Среди его самых известных работ — картина «Вальсирующие», с которой началась карьера Жерара Депардье, и фильм «Приготовьте носовые платки», получивший «Оскар» в 1979 году.
Сообщается, что Блие умер 21 января у себя дома в Париже в окружении жены и детей.
«Я с большой печалью узнала о смерти Бертрана Блие. Он был гениальным автором диалогов в традициях Превера и Одиара», — говорит министр культуры Франции Рашида Дати.
Она назвала режиссера, известного своим черным и грубым юмором, выдающимся нонконформистом, безумным любителем свободы творчества.
Ранее сообщалось, что не стало режиссера Дэвида Линча.