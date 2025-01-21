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Дженнифер Энистон пожалела Меган Маркл: «Обошлись дьявольски»

Актриса Дженнифер Энистон считает, что с Меган Маркл обошлись несправедливо
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Дженнифер Энистон пожалела герцогиню Сассекскую Меган Маркл, которую часто критикуют в соцсетях. Об этом сообщает издание Life&Style.

«Джен знает, каково это — быть на виду у публики и под пристальным вниманием, поэтому она испытывает огромное сочувствие к Меган и считает, что то, как с ней обошлись, просто дьявольски. В то же время она действительно впечатлена тем, какую Меган проявила ​​стойкость», — заявил инсайдер издания.

Источник рассказал, что Энистон очень избирательна в том, что касается друзей, поэтому она пока аккуратно общается с Маркл. Однако, как отмечает инсайдер, актриса уже «готова принять» жену принца Гарри в свою компанию. Сообщается, что у знаменитостей есть общая подруга, журналистка Опра Уинфри. Кроме того, принц Гарри дружит с актрисой Кортни Кокс, которая вместе с Дженнифер Энистон снималась в сериале «Друзья».

На днях Меган Маркл обвинили в плохом обращении со своими сотрудниками. Бывший коллега герцогини в разговоре с журналистами заявил, что жена принца Гарри в первое время работы вела себя приветливо и доброжелательно. Однако, по словам источника, если сотрудники делали что-то не так, то она начинала нелестно общаться с ними.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл предложили написать книгу после развода с принцем Гарри.