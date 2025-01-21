Сын Тома Круза и Николь Кидман показал фото с празднования своего 30-летия

Приемный сын Тома Круза и Николь Кидман, Коннор, показал редкие фотографии после празднования своего 30-летия.
В блоге Коннор Круз опубликовал несколько снимков и видео, раскрыв некоторые из своих любимых увлечений, такие как рыбалка и игра в бейсбол. Один из друзей Коннора поделился снимком с именинником и написал: «20 лет и 2 миллиона приключений, с днем рождения, братан». На это Коннор ответил: «Люблю тебя, братан!». Также в Сети появились кадры, на которых именинник рыбачит.
Коннор — один из двух детей Кидман и Круза, которых они усыновили во время своего брака, продлившегося с 1990 по 2001 год. У бывшей пары также есть 32-летняя дочь Изабелла.