Сын Тома Круза и Николь Кидман показал фото с празднования своего 30-летия

В блоге Коннор Круз опубликовал несколько снимков и видео, раскрыв некоторые из своих любимых увлечений, такие как рыбалка и игра в бейсбол. Один из друзей Коннора поделился снимком с именинником и написал: «20 лет и 2 миллиона приключений, с днем рождения, братан». На это Коннор ответил: «Люблю тебя, братан!». Также в Сети появились кадры, на которых именинник рыбачит.