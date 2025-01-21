Кэмерон Диаз озвучила условие для съемок в сиквеле комедии «Маска»

«Если бы у кого‑то нашлась хорошая задумка, то все возможно. Я уже собирался на пенсию, а оказалось, что мне просто нужен перерыв. Все может легко измениться, как только появляется хорошая идея или собирается приятная команда», — сказал Керри ранее.