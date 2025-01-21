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Кэмерон Диаз озвучила условие для съемок в сиквеле комедии «Маска»

Актриса заявила, что ее карьера пошла в гору после съемок в данной картине
Джим Керри и Кэмерон Диаз в фильме «Маска» (1994)
Джим Керри и Кэмерон Диаз в фильме «Маска» (1994)Источник: Legion-Media.ru

Кэмерон Диаз готова вернуться к роли Тины Карлайл в сиквеле фильма «Маска», но только если Джим Керри тоже присоединится к проекту.

Актриса отметила, что именно этот фильм стал важным этапом в ее карьере.

«Если Джим Керри вернется, то, конечно, я буду только за. Моя карьера пошла в гору благодаря этой картине», — ответила Диаз.

Джим Керри не исключает своего возвращения к роли, если ему предложат интересный сценарий.

«Если бы у кого‑то нашлась хорошая задумка, то все возможно. Я уже собирался на пенсию, а оказалось, что мне просто нужен перерыв. Все может легко измениться, как только появляется хорошая идея или собирается приятная команда», — сказал Керри ранее.