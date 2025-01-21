62-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» появилась на публике без макияжа

«Отчаянные домохозяйки» — трагикомедия, которая повествует о четырех подругах, проживающих в тихом американском пригороде. У каждой из них свои проблемы, тайны и интриги. В ролях — Тери Хэтчер, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс, Ева Лонгория, Николетт Шеридан и другие.