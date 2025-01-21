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62-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» появилась на публике без макияжа

Актриса Марсия Кросс попала в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу

Актриса Марсия Кросс, которая исполнила роль героини Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки», вышла на публику без макияжа. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Марсия Кросс
Марсия КроссИсточник: Legion-Media.ru

62-летняя Кросс была замечена на прошлых выходных в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли актрису с распущенными волосами без укладки. Звезда «Отчаянных домохозяек» была одета в голубую рубашку, темно-серый свитер, черные джинсы, шоколадные угги и очки. Она дополнила образ поясной сумкой.

«Отчаянные домохозяйки» — трагикомедия, которая повествует о четырех подругах, проживающих в тихом американском пригороде. У каждой из них свои проблемы, тайны и интриги. В ролях — Тери Хэтчер, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс, Ева Лонгория, Николетт Шеридан и другие.

Сериал трижды удостаивался премии «Золотой глобус». Проект 38 раз номинировался на «Эмми», выиграв семь раз.

Недавно актриса Ева Лонгория в интервью изданию Entertainment Tonight заявила, что перезапуск сериала невозможен из-за культуры отмены.