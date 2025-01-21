СМИ: Брэд Питт отложил свадьбу с возлюбленной из-за брачного контракта

Несмотря на разногласия по поводу брака, заявляет инсайдер, роман Питта и Де Рамон перешел на новый уровень. Актер уже перевез вещи возлюбленной в свое жилье. Он также разрешил избраннице сделать перепланировку в своей квартире и даже заявил о планах зачать еще одного наследника.