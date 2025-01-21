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Ольга Кабо опубликовала редкое фото с детьми

Актриса опубликовала редкое семейное фото в личном блоге
Ольга Кабо опубликовала редкое фото с детьми
Ольга Кабо опубликовала редкое фото с детьмиИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Ольга Кабо показала своих детей. Звезда опубликовала редкое семейное фото в личном блоге.

«Мои родные. Самые-самые. Танюша и Витюша», — написала артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Прекрасная семья. А глаза у детей мамины», «Красивые и счастливые», «Великолепное трио», «Чудесные у вас дети», «Будьте счастливы», «Вы такие открытые и прекрасные».

Дочь знаменитости родилась в ее браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Артистка говорила, что мужчина был ее первой настоящей любовью, однако они развелись через два года после появления Татьяны.

От второго супруга, предпринимателя Николая Разгуляева, звезда растит 12-летнего сына. В 2020 году Кабо развелась с отцом мальчика, но судебные тяжбы продолжались еще несколько лет. Актриса отмечала, что общается с бывшими мужьями и никогда не препятствует их встречам с детьми.

Звезда рассказывала, что ее дочь окончила философский и психологический факультеты МГУ, а также прошла практику в психиатрической клинике. Кабо обращалась за помощью к Татьяне, когда разводилась с Разгуляевым, и она помогла ей пережить этот тяжелый период.