Ольга Кабо опубликовала редкое фото с детьми

Актриса Ольга Кабо показала своих детей. Звезда опубликовала редкое семейное фото в личном блоге.
«Мои родные. Самые-самые. Танюша и Витюша», — написала артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Прекрасная семья. А глаза у детей мамины», «Красивые и счастливые», «Великолепное трио», «Чудесные у вас дети», «Будьте счастливы», «Вы такие открытые и прекрасные».
Дочь знаменитости родилась в ее браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Артистка говорила, что мужчина был ее первой настоящей любовью, однако они развелись через два года после появления Татьяны.
От второго супруга, предпринимателя Николая Разгуляева, звезда растит 12-летнего сына. В 2020 году Кабо развелась с отцом мальчика, но судебные тяжбы продолжались еще несколько лет. Актриса отмечала, что общается с бывшими мужьями и никогда не препятствует их встречам с детьми.
Звезда рассказывала, что ее дочь окончила философский и психологический факультеты МГУ, а также прошла практику в психиатрической клинике. Кабо обращалась за помощью к Татьяне, когда разводилась с Разгуляевым, и она помогла ей пережить этот тяжелый период.