Ольга Кабо опубликовала редкое фото с детьми

От второго супруга, предпринимателя Николая Разгуляева, звезда растит 12-летнего сына. В 2020 году Кабо развелась с отцом мальчика, но судебные тяжбы продолжались еще несколько лет. Актриса отмечала, что общается с бывшими мужьями и никогда не препятствует их встречам с детьми.