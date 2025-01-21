Юру Борисова номинировали на еще одну престижную кинопремию

Ранее сообщалось, что Юра Борисов стал номинантом ежегодной премии актерской гильдии США SAG Awards в категории «Лучший актер второго плана». Также он вместе с коллегами по фильму Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон получил номинацию в категории «Лучший актерский состав».