Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юру Борисова номинировали на еще одну престижную кинопремию

Российский актер стал номинантом на премию канадских кинокритиков за роль в «Аноре»
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: кадр из фильма «Анора»

Российский актер Юра Борисов получил очередную номинацию на престижную кинопремию за роль в фильме «Анора». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Борисов может получить награду Vancouver Film Critics Circle Awards 2025 в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Его соперниками стали Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Кроме того, комедия независимого американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», высоко оцененная кинокритиками, отмечена в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль».

Ранее сообщалось, что Юра Борисов стал номинантом ежегодной премии актерской гильдии США SAG Awards в категории «Лучший актер второго плана». Также он вместе с коллегами по фильму Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон получил номинацию в категории «Лучший актерский состав».