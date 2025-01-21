Две январские недели в Калифорнии бушевали страшные пожары: горели знаменитые холмы Голливуда, леса и звездные особняки стоимостью в несколько миллионов долларов. Своих домов лишились Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Мэл Гибсон и другие состоятельные обитатели района. Расскажем о тех, кто остался без жилья из-за стихийного бедствия.
Пэрис Хилтон
Светская львица, актриса и певица одной из первых потеряла в огне свой роскошный особняк. Дом Пэрис Хилтон сгорел за считанные часы, и от него практически ничего не осталось. Звезда признавалась, что ей было тяжело смотреть, как ее дворец в бело-розовых тонах превращается в руины.
Хилтон купила виллу с живописным видом на океан всего четыре года назад за 8,4 миллиона долларов. Она создавала ее как дом мечты, где можно весело проводить время с друзьями и всей семьей. Сгоревший особняк был не единственным жильем Пэрис, однако светская львица его очень любила.
Энтони Хопкинс
Единственный дом звезды фильма «Молчание ягнят» тоже сгорел дотла. Энтони Хопкинс переехал в район Голливудские холмы в 2021-м. Роскошный дом с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами он купил за 6 миллионов долларов, однако сейчас о вилле напоминают лишь забор и остатки камина.
Энтони не в первый раз теряет жилье при пожаре. В 2000 году у Хопкинса сгорела недвижимость в Лондоне.
Мэл Гибсон
Двухэтажная вилла с панорамными окнами звезды фильма «Чего хотят женщины» превратилась в пепелище за считанные часы. В это время Мэл Гибсон записывал юмористический подкаст с американским комиком Джо Роганом. Актер даже пошутил, что наконец-то избавился от некоторых вещей, которые накопил за 15 лет проживания в этом доме и долго не мог выкинуть.
Гибсон философски отнесся к потере имущества стоимостью более 15 миллионов долларов. Он счастлив, что обошлось без человеческих жертв. Хорошей новостью для актера стали выжившие куры и уцелевший журнальный столик, который он забрал с собой.
Джон Гудман
Своего дома лишился и Джон Гудман. Артист переехал на виллу, купленную почти за 5 миллионов долларов, в 2008 году. Однако последние месяцы Гудман вместе с семьей проживал в Новом Орлеане, и просторный особняк площадью 500 квадратных метров пустовал.
После того, как стихию удалось усмирить, выяснилось, что от дома звезды фильма «Большой Лебовски» остался лишь бассейн. Все остальное превратилось в руины. Актер пока не комментировал происшествие.
Майлз Теллер
Звезда фильмов «Одержимость» и «Предложение» Майлз Теллер вместе с женой Келли Сперри переехал на побережье около двух лет назад. Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров и стоимостью 7,5 миллиона долларов стал семейным гнездышком пары, где супруги мечтали прожить много лет. Но от особняка практически ничего не осталось.
Харрисон Форд
Вилла звезды «Индианы Джонса» Харрисона Форда тоже находится в Калифорнии, и стоимостью ее составляет 12,5 миллиона долларов. Актера видели среди тех, кого эвакуировали из зоны бедствия, Форд активно задавал вопросы полиции и хотел попасть домой, чтобы проверить состояние особняка. Смогло ли хоть что-то уцелеть, пока не известно.
Леонардо ДиКаприо
Особняк американского актера и кинопродюсера тоже сгорел при пожаре в элитном районе Калифорнии. Леонардо ДиКаприо больше 20 лет владел этим домом площадью 600 квадратных метров и несколько раз выставлял его на продажу, но не давал комментариев по поводу пожара. Известно, что в собственности у Лео несколько квартир и другая загородная недвижимость.
Бен Аффлек
Элитную недвижимость в Лос-Анджелесе Бен Аффлек купил всего полгода назад, когда расстался с Дженнифер Лопез. Актер приобрел виллу за 20,5 миллиона долларов вблизи дома бывшей жены Дженнифер Гарнер, чтобы почаще видеться с детьми. Когда огонь подобрался к его жилью вплотную, Аффлек переехал к экс-супруге, а затем перевез всю семью в безопасное место.
Насколько серьезно пострадала недвижимость голливудской звезды, пока не сообщается. Известно, что Бен уже вернулся домой и оценил ущерб. При этом Аффлеку пришлось разбираться с полицией, которая хотела получить запись с камер видеонаблюдения, находящихся в особняке, чтобы понять, кто повредил технику, используемую при пожаре.
Том Хэнкс
Владельцем трехэтажного особняка в Пасифик-Палисейдс за 26 миллионов долларов Том Хэнкс стал в 2010 году. Дом оскароносца находится в зоне риска, но ему удалось уцелеть, хотя сосед Хэнкса жилья лишился. По некоторым данным, актер нанял частную пожарную бригаду, которая и спасла его недвижимость от огня.
Стивен Спилберг
В Голливуде находится и дом Стивена Спилберга. Первое время точной информации о состоянии особняка режиссера не было, так как территорию заволокло дымом. Однако потом выяснилось, что Спилберг тоже вошел в число счастливчиков, сохранивших свою недвижимость. Позже это подтвердили и представители постановщика: трехэтажная вилла с бассейном, окруженная деревьями, уцелела.