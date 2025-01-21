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Крах американской мечты: 10 звезд, у которых пострадали дома в Голливуде

Собрали знаменитых погорельцев, потерявших недвижимость из-за пожаров в США
Ольга Чечеватова
Автор Кино Mail
Пэрис Хилтон
Пэрис ХилтонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Две январские недели в Калифорнии бушевали страшные пожары: горели знаменитые холмы Голливуда, леса и звездные особняки стоимостью в несколько миллионов долларов. Своих домов лишились Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Мэл Гибсон и другие состоятельные обитатели района. Расскажем о тех, кто остался без жилья из-за стихийного бедствия. 

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон
Пэрис ХилтонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Светская львица, актриса и певица одной из первых потеряла в огне свой роскошный особняк. Дом Пэрис Хилтон сгорел за считанные часы, и от него практически ничего не осталось. Звезда признавалась, что ей было тяжело смотреть, как ее дворец в бело-розовых тонах превращается в руины.

Хилтон купила виллу с живописным видом на океан всего четыре года назад за 8,4 миллиона долларов. Она создавала ее как дом мечты, где можно весело проводить время с друзьями и всей семьей. Сгоревший особняк был не единственным жильем Пэрис, однако светская львица его очень любила. 

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс
Энтони ХопкинсИсточник: Legion-Media.ru

Единственный дом звезды фильма «Молчание ягнят» тоже сгорел дотла. Энтони Хопкинс переехал в район Голливудские холмы в 2021-м. Роскошный дом с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами он купил за 6 миллионов долларов, однако сейчас о вилле напоминают лишь забор и остатки камина. 

Энтони не в первый раз теряет жилье при пожаре. В 2000 году у Хопкинса сгорела недвижимость в Лондоне. 

Мэл Гибсон

Мэл Гибсон
Мэл ГибсонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Двухэтажная вилла с панорамными окнами звезды фильма «Чего хотят женщины» превратилась в пепелище за считанные часы. В это время Мэл Гибсон записывал юмористический подкаст с американским комиком Джо Роганом. Актер даже пошутил, что наконец-то избавился от некоторых вещей, которые накопил за 15 лет проживания в этом доме и долго не мог выкинуть.

Гибсон философски отнесся к потере имущества стоимостью более 15 миллионов долларов. Он счастлив, что обошлось без человеческих жертв. Хорошей новостью для актера стали выжившие куры и уцелевший журнальный столик, который он забрал с собой.

Джон Гудман

Джон Гудман
Джон ГудманИсточник: Alloverpress

Своего дома лишился и Джон Гудман. Артист переехал на виллу, купленную почти за 5 миллионов долларов, в 2008 году. Однако последние месяцы Гудман вместе с семьей проживал в Новом Орлеане, и просторный особняк площадью 500 квадратных метров пустовал. 

После того, как стихию удалось усмирить, выяснилось, что от дома звезды фильма «Большой Лебовски» остался лишь бассейн. Все остальное превратилось в руины. Актер пока не комментировал происшествие.

Майлз Теллер

Майлз Теллер
Майлз ТеллерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда фильмов «Одержимость» и «Предложение» Майлз Теллер вместе с женой Келли Сперри переехал на побережье около двух лет назад. Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров и стоимостью 7,5 миллиона долларов стал семейным гнездышком пары, где супруги мечтали прожить много лет. Но от особняка практически ничего не осталось. 

Харрисон Форд

Харрисон Форд
Харрисон ФордИсточник: Legion-Media.ru

Вилла звезды «Индианы Джонса» Харрисона Форда тоже находится в Калифорнии, и стоимостью ее составляет 12,5 миллиона долларов. Актера видели среди тех, кого эвакуировали из зоны бедствия, Форд активно задавал вопросы полиции и хотел попасть домой, чтобы проверить состояние особняка. Смогло ли хоть что-то уцелеть, пока не известно.

Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Особняк американского актера и кинопродюсера тоже сгорел при пожаре в элитном районе Калифорнии. Леонардо ДиКаприо больше 20 лет владел этим домом площадью 600 квадратных метров и несколько раз выставлял его на продажу, но не давал комментариев по поводу пожара. Известно, что в собственности у Лео несколько квартир и другая загородная недвижимость.

Бен Аффлек

Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Rex / Fotodom.ru

Элитную недвижимость в Лос-Анджелесе Бен Аффлек купил всего полгода назад, когда расстался с Дженнифер Лопез. Актер приобрел виллу за 20,5 миллиона долларов вблизи дома бывшей жены Дженнифер Гарнер, чтобы почаще видеться с детьми. Когда огонь подобрался к его жилью вплотную, Аффлек переехал к экс-супруге, а затем перевез всю семью в безопасное место.

Насколько серьезно пострадала недвижимость голливудской звезды, пока не сообщается. Известно, что Бен уже вернулся домой и оценил ущерб. При этом Аффлеку пришлось разбираться с полицией, которая хотела получить запись с камер видеонаблюдения, находящихся в особняке, чтобы понять, кто повредил технику, используемую при пожаре.

Том Хэнкс

Том Хэнкс
Том ХэнксИсточник: Legion-Media.ru

Владельцем трехэтажного особняка в Пасифик-Палисейдс за 26 миллионов долларов Том Хэнкс стал в 2010 году. Дом оскароносца находится в зоне риска, но ему удалось уцелеть, хотя сосед Хэнкса жилья лишился. По некоторым данным, актер нанял частную пожарную бригаду, которая и спасла его недвижимость от огня. 

Стивен Спилберг

Стивен Спилберг
Стивен СпилбергИсточник: Legion-Media.ru

В Голливуде находится и дом Стивена Спилберга. Первое время точной информации о состоянии особняка режиссера не было, так как территорию заволокло дымом. Однако потом выяснилось, что Спилберг тоже вошел в число счастливчиков, сохранивших свою недвижимость. Позже это подтвердили и представители постановщика: трехэтажная вилла с бассейном, окруженная деревьями, уцелела. 