Особняк американского актера и кинопродюсера тоже сгорел при пожаре в элитном районе Калифорнии. Леонардо ДиКаприо больше 20 лет владел этим домом площадью 600 квадратных метров и несколько раз выставлял его на продажу, но не давал комментариев по поводу пожара. Известно, что в собственности у Лео несколько квартир и другая загородная недвижимость.