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Башмет назвал «Оскар» политизированной наградой

Народный артист СССР считает, что несмотря на нынешнюю политическую ситуацию, российский актер может быть номинирован на кинопремию и выиграть ее
Юрий Башмет
Юрий БашметИсточник: PersonaStars

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Американская кинопремия «Оскар» является политизированной, однако, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию, российский актер может номинироваться на данную кинопремию и выиграть ее. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет.

«Получение такой высокой награды — это очень важно для творческого человека, для режиссера, актера. Но если узнать некоторые детали, то отношение к этому может измениться. Во-первых, награда очень политизирована», — сказал маэстро.

При этом он считает, что несмотря на нынешнюю политическую ситуацию, российский актер может быть номинирован на кинопремию «Оскар» и выиграть ее.

«Что касается политики, и может ли сегодня кто-нибудь из России выиграть? Я думаю, что может именно потому, что не может. Они как раз могут сделать вид, что политика их не касается. Но сейчас начался новый год, и я смотрю оптимистично на общую ситуацию», — сказал собеседник агентства.