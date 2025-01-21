Башмет назвал «Оскар» политизированной наградой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Американская кинопремия «Оскар» является политизированной, однако, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию, российский актер может номинироваться на данную кинопремию и выиграть ее. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет.
«Получение такой высокой награды — это очень важно для творческого человека, для режиссера, актера. Но если узнать некоторые детали, то отношение к этому может измениться. Во-первых, награда очень политизирована», — сказал маэстро.
При этом он считает, что несмотря на нынешнюю политическую ситуацию, российский актер может быть номинирован на кинопремию «Оскар» и выиграть ее.
«Что касается политики, и может ли сегодня кто-нибудь из России выиграть? Я думаю, что может именно потому, что не может. Они как раз могут сделать вид, что политика их не касается. Но сейчас начался новый год, и я смотрю оптимистично на общую ситуацию», — сказал собеседник агентства.