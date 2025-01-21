Башмет назвал «Оскар» политизированной наградой

«Что касается политики, и может ли сегодня кто-нибудь из России выиграть? Я думаю, что может именно потому, что не может. Они как раз могут сделать вид, что политика их не касается. Но сейчас начался новый год, и я смотрю оптимистично на общую ситуацию», — сказал собеседник агентства.