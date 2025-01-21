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Режиссер Баранов признался, что покинул проект о Жириновском в мае 2024 года

Александр Баранов заявил, что покинул проект из-за разногласий с представителями партии ЛДПР
Владимир Жириновский
Владимир ЖириновскийИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Александр Баранов признался, что покинул проект о Владимире Жириновском в мае 2024 года. Его слова передает Общественная Служба Новостей.

«Сценарий мы написали, все согласовали, но потом у нас начались терки с представителями партии ЛДПР», — поделился постановщик.

По словам Баранова, члены фракции стали «диктовать» ему, кто будет играть в картине. Они также «перекромсали сценарий», сделав из проекта не фильм, а сериал.

«Все кандидаты, которых мы предлагали, подвергались критике. Того же Никиту Кологривого, которого так Леонид Слуцкий продвигал в проект, лично я не особо хотел видеть в этом фильме», — раскрыл режиссер.

Баранов сообщил, что съемки сериала планировали начать летом 2024 года. Однако поскольку режиссер покинул проект, то процесс отложили.

«Премьеру, как мне известно, покажут на “Первом канале”, если, конечно, дело дойдет до съемочного процесса. Возможно, “кина” и не будет», — заявил Баранов.

5 декабря лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что Первый канал может начать съемки сериала о Владимире Жириновском в 2025 году. Он признавался, что команда проекта испытывает «муки творчества», поскольку пытается максимально приблизить образ политика в сериале к реальному Жириновскому.