Фильм-победитель «Золотого Глобуса» обвинили в использовании нейросетей

Известно, что драма, уже собравшая большое количество наград, рассказывает о венгерском архитекторе, который после Второй мировой войны переезжает в США, чтобы воплотить в жизнь заказ состоятельного клиента. Картину называют одним из фаворитом предстоящей церемонии вручения премии «Оскар», однако теперь эксперты критикуют создателей фильма за использование нейросетей.