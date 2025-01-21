Путин поздравил Харатьяна с 65-летним юбилеем

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино, телеведущего Дмитрия Харатьяна с 65-летием, отметив его творческий талант и широкие возможности в искусстве.
«Вас знают как талантливого, разнопланового актера, деятельного, увлеченного и очень позитивного человека, наделенного широкими творческими возможностями», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Президент отметил, что Харьятан состоялся в кинематографе и на театральной сцене, реализовал себя как эстрадный исполнитель, популярный телеведущий и общественный деятель.
«Желаю вам крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения», — заключил Путин.
Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 г. в городе Алмалык (Республика Узбекистан). В общей сложности актер снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. Он исполнил роли в историко-приключенческих картинах Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» (1987), «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины III» (1992). Является членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств.