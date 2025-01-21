Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Харатьяна с 65-летним юбилеем

Президент РФ отметил его творческий талант и широкие возможности в искусстве
Дмитрий Харатьян
Дмитрий ХаратьянИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино, телеведущего Дмитрия Харатьяна с 65-летием, отметив его творческий талант и широкие возможности в искусстве.

«Вас знают как талантливого, разнопланового актера, деятельного, увлеченного и очень позитивного человека, наделенного широкими творческими возможностями», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что Харьятан состоялся в кинематографе и на театральной сцене, реализовал себя как эстрадный исполнитель, популярный телеведущий и общественный деятель.

«Желаю вам крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения», — заключил Путин.

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 г. в городе Алмалык (Республика Узбекистан). В общей сложности актер снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. Он исполнил роли в историко-приключенческих картинах Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» (1987), «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины III» (1992). Является членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств.