«Волшебник Изумрудного города» стал одним из самых кассовых фильмов в истории РФ

Также, подчеркивает Кинопоиск, отечественная сказка поставила рекорд для российского проката по количеству заработанных денег на этапе предварительных продаж. Еще до выхода картина собрала 316 млн рублей. До этого рекорд принадлежал фильму Marvel «Мстители: Финал», собравшему 310 млн рублей.