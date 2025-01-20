«Требуется приложение громадных усилий, чтобы не потеряться в страхе. Тут есть риск, если переклинивает, даже в партнере разочароваться. Потому что на фоне проживания такой беды все маленькие трещины в отношениях становятся просто громадными. И под воздействием такого фактора очень многое о перспективах отношений становится понятно. Это один из видов испытаний, которые пара может пройти на пути к осознанной и глубокой любви», — считает звезда.