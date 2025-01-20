Екатерина Шпица в прошлом году сообщила, что пережила потерю ребенка во втором браке с Русланом Пановым. Тогда актрисе поставили диагноз — неразвивающаяся беременность.
Недавно звезда сериала «Полярный» призналась, что их с мужем малышу сейчас могло бы быть три месяца. Она также отметила, что боль из-за этой ситуации все равно осталась.
«Сейчас нашему ребенку могло быть уже три месяца. Безусловно, болит, и об этой боли никогда не забыть. Она просто со временем становится частью жизненного опыта, она приглушается. И женщины, и мужчины, желающие стать родителями, меня поймут. Тут даже без слов», — рассказала Шпица в шоу «Лицом к лицу».
Она отметила, что эта тема очень болезненная и сложная. По мнению 39-летней актрисы, чаще всего женщина остается одна со своим горем. В такой момент, как считает Шпица, также есть шанс разочароваться в своем партнере.
«Требуется приложение громадных усилий, чтобы не потеряться в страхе. Тут есть риск, если переклинивает, даже в партнере разочароваться. Потому что на фоне проживания такой беды все маленькие трещины в отношениях становятся просто громадными. И под воздействием такого фактора очень многое о перспективах отношений становится понятно. Это один из видов испытаний, которые пара может пройти на пути к осознанной и глубокой любви», — считает звезда.
Она также рассказала, что сразу после случившегося начала работать. Однако актриса отметила, что не пыталась убежать от боли таким образом.
«У меня не было цели использовать ни один из видов своей деятельности как способ отвлечься. Я все равно, продолжая работать, очень осознанно выделяла в своей жизни время для того, чтобы отгоревать», — заключила актриса.
Напомним, Екатерина Шпица четыре года счастлива с бизнесменом Русланом Пановым. У актрисы есть 12-летний сын Герман от первого брака с каскадером Константином Адаевым.