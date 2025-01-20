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Дуэйн Джонсон показал, как дочери делают ему яркий макияж со стразами

Актер признался, что готов терпеть подобный «абьюз» от детей весь день

Дуэйн Джонсон в личном блоге опубликовал видео, на котором запечатлел, как дочери — девятилетняя Жасмин и шестилетняя Тиана — делают ему яркий макияж.

«Все началось с того, что мои две непоседы, Джаззи и Тиа, спросили: “Папочка, можно мы нарисуем тебе стрелки?” А я ответил: “Да, но сделайте это быстро и аккуратно, потому что мне нужно в спортзал”», — рассказал актер.

Однако на стрелках девочки не остановились. Они накрасили ярко-розовой помадой губы своему знаменитому отцу и раскрасили ею половину его лица.

Дочери звезды «Моаны» также нанесли фиолетовые тени на брови отца, черным карандашом раскрасили нос, приклеили наклейки на голову. Образ Джонсона завершили стразами у глаз и сережками.

В кадре он выглядел не совсем счастливым, пока девочки наводили ему красоту. Однако актер признался, что готов все это терпеть и наслаждаться моментом, пока дочери еще маленькие.

«Я знаю, что они не всегда будут маленькими и не всегда предпочтут проводить время с папой, когда станут старше, но они всегда будут моими малышками, так что я буду терпеть этот абьюз весь день напролет — валяйте, продолжайте», — сообщил Джонсон.

Напомним, у Дуэйна Джонсона три дочери: 23-летняя Симона родилась в его первом браке с Дэни Гарсией, а младшие Жасмин и Тиана появились на свет в союзе с Лорен Хашиан.