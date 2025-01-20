Джейми Фокс и Кэмерон Диаз поддерживали друг друга на съемках «Снова в деле»

«Они по очереди очень глубоко поддерживали друг друга, — отметил Гордон. — Любой, кто был на съемочной площадке, скажет вам, что [Джейми] был самым большим союзником и вдохновителем для [Диаз], и действительно для всех участников, но особенно для нее. Так, она отплатила ему тем же духовно».