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Джейми Фокс и Кэмерон Диаз поддерживали друг друга на съемках «Снова в деле»

Актеры помогали друг другу во время съемочного процесса
Кэмерон Диаз и Джейми Фокс
Кэмерон Диаз и Джейми ФоксИсточник: Legion-Media.ru

Кэмерон Диаз и Джейми Фокс поддерживали друг друга в трудные моменты на съемках нового проекта — «Снова в деле». Об этом в интервью People рассказал режиссер Сет Гордон.

По его словам, Джейми помогал Кэмерон вернуться к актерской карьере, а актриса была рядом, когда он попал в больницу прямо во время работы над картиной.

«Они по очереди очень глубоко поддерживали друг друга, — отметил Гордон. — Любой, кто был на съемочной площадке, скажет вам, что [Джейми] был самым большим союзником и вдохновителем для [Диаз], и действительно для всех участников, но особенно для нее. Так, она отплатила ему тем же духовно».

По словам Гордона, сотрудничество с Фоксом и Диаз было уникальным опытом.

«[Они] полностью заканчивали предложения друг друга… и видеть их химию и эту энергию вместе было действительно вдохновляюще», — объясняет режиссер.

Фокс и Диаз ранее снимались вместе в ленте 2014 года «Энни» — последнем фильме актрисы перед «Снова в деле», а в 1999 году они впервые появились на экране вместе в картине «В любое воскресенье».