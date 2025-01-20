Джейми Фокс и Кэмерон Диаз поддерживали друг друга на съемках «Снова в деле»

Кэмерон Диаз и Джейми Фокс поддерживали друг друга в трудные моменты на съемках нового проекта — «Снова в деле». Об этом в интервью People рассказал режиссер Сет Гордон.
По его словам, Джейми помогал Кэмерон вернуться к актерской карьере, а актриса была рядом, когда он попал в больницу прямо во время работы над картиной.
«Они по очереди очень глубоко поддерживали друг друга, — отметил Гордон. — Любой, кто был на съемочной площадке, скажет вам, что [Джейми] был самым большим союзником и вдохновителем для [Диаз], и действительно для всех участников, но особенно для нее. Так, она отплатила ему тем же духовно».
По словам Гордона, сотрудничество с Фоксом и Диаз было уникальным опытом.
«[Они] полностью заканчивали предложения друг друга… и видеть их химию и эту энергию вместе было действительно вдохновляюще», — объясняет режиссер.
Фокс и Диаз ранее снимались вместе в ленте 2014 года «Энни» — последнем фильме актрисы перед «Снова в деле», а в 1999 году они впервые появились на экране вместе в картине «В любое воскресенье».