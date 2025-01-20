Добровольская позаботилась о наследстве детей перед своим уходом

Коллега артистки рассказал изданию, что своим «главным помощником» она называла старшего сына Степана. Мужчине сейчас 39 лет, он живет в Лондоне и работает в сфере инвестирования. В декабре Степан вернулся в Москву с женой и 3-трехлетним сыном Даниилом, чтобы навещать мать в больнице, поскольку ее состояние ухудшилось.