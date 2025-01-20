Сергей Боярский раскрыл подробности своей личной жизни. Наследник Михаила Боярского подтвердил, что теперь он папа четверых детей. Политик рассказал, что его старшему сыну четыре года, а младшему — нет еще и годика.
«Они просто малыши — Сережа и Миша. У нас стоит задача повышения демографии. Я, как человек ответственный, выполняю. Папа очень рад, что в нашей семье столько прекрасных разветвлений и чудесных продолжений нашей фамилии», — рассказал Боярский в шоу «Ты не поверишь!».
Он признался, что не прочь стать и дедом. По словам политика, 45 лет — отличный возраст для этой роли.
Напомним, о том, что у Сергея Боярского родились сыновья, рассказал его отец в прошлом году в одном из интервью, которое он давал в честь своего 75-летия. Артист признался, что у него шесть внуков, чему он очень рад.
Позже стало известно, что сын актера развелся со своей первой женой Екатериной, в браке с которой у него родились дочери Екатерина и Александра, и женился на новой избраннице. Она подарила ему двух сыновей.
У Михаила Боярского также есть внуки — 12-летний Андрей и шестилетний Григорий, — рожденные в браке его дочери Елизаветы Боярской с актером Максимом Матвеевым. Артист признавался, что помогает дочери в воспитании детей.
«Я достаточно часто работаю у них шофером. Вожу их из дома в садик, из садика в школу и домой. Хорошо, что у меня есть возможность помочь своей семье. Мои дети постоянно на съемках: Лиза занята в двух театрах и в кино, Максим от театра отошел и больше снимается в Москве. Пока они молоды, азартны и им нравится их дело, пусть работают», — говорил Боярский.