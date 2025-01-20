«Я достаточно часто работаю у них шофером. Вожу их из дома в садик, из садика в школу и домой. Хорошо, что у меня есть возможность помочь своей семье. Мои дети постоянно на съемках: Лиза занята в двух театрах и в кино, Максим от театра отошел и больше снимается в Москве. Пока они молоды, азартны и им нравится их дело, пусть работают», — говорил Боярский.