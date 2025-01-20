«Вы такого не видели»: Джеймс Кэмерон о третьем «Аватаре»

«Этот фильм разогреет зрителю кровь. Но что волнует меня как художника, которому недавно исполнилось 70 лет и который вроде как в ответе за все это, — не только возможность проделать это снова, но и вывести на новый уровень персонажей и интриги. Вы такого не видели в “Аватаре”», — заверил он.