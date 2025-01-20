«Вы такого не видели»: Джеймс Кэмерон о третьем «Аватаре»

В интервью журналу Empire Magazine режиссер «Аватара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон рассказал о том, чем удивит зрителя третий «Аватар» — пследующая часть фантастической франшизы.
По словам 70-летнего кинематографиста, его цель — не повторить то, что было сделано в двух предыдущих фильмах, а сделать смелый выбор.
«Если вы не делаете смелый выбор, вы тратите впустую время и деньги. Этого одного недостаточно для достижения успеха, но это необходимо. Каждый чертов раз приходится ломать стереотипы», — рассуждает он.
Кэмерон добавил, что зрителя ждут неожиданные, но оправданные повороты сюжета.
«Этот фильм разогреет зрителю кровь. Но что волнует меня как художника, которому недавно исполнилось 70 лет и который вроде как в ответе за все это, — не только возможность проделать это снова, но и вывести на новый уровень персонажей и интриги. Вы такого не видели в “Аватаре”», — заверил он.