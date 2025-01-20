«Это были мучения, я мучилась внутри на протяжении двух лет. Все чаще и чаще я задавалась вопросом: “Боже мой, неужели так будет всю жизнь?” Я очень не хотела», — рассказала звезда фильма «Чайка» в интервью Рауфу Асадову.