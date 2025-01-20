Вера Кинчева встречалась с Иваном Янковским около семи лет. Многим казалось, что эти отношения приведут к браку, но в 2020-м звезды расстались. Недавно актриса рассказала, что последние два года в отношениях с Янковским она чувствовала себя эмоционально плохо.
«Это были мучения, я мучилась внутри на протяжении двух лет. Все чаще и чаще я задавалась вопросом: “Боже мой, неужели так будет всю жизнь?” Я очень не хотела», — рассказала звезда фильма «Чайка» в интервью Рауфу Асадову.
Она призналась, что даже ходила к духовному отцу, который напомнил ей о безусловной любви и посоветовал спасти отношения. Однако актриса понимала, что нужно, наоборот, освободиться от всего этого.
«Настолько мне было невмоготу эмоционально, когда, знаешь, не хочется домой возвращаться. Это же стремно», — объяснила Кинчева.
Актриса считает, что они с Янковским дали друг другу все, что могли, и решили пойти своим путем. Кинчева называет волшебным момент, когда рассталась со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Депрессии не было, было освобождение. За другого человека невозможно говорить, но, насколько мне видится, все сложилось наилучшим образом и для моей стороны, и для той стороны. Все счастливы, и слава Богу», — отметила актриса.
Она также призналась, что незадолго до расставания начала молиться, чтобы Янковский влюбился в другую женщину и их расставание было обоснованным. Вскоре актер действительно нашел новую любовь — ей оказалась актриса Диана Пожарская.
В 2021 году звезды подтвердили свои отношения. В том же году у них родился сын Олег, и вскоре актеры официально стали мужем и женой.