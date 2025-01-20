Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Гарри Поттера хотел бы видеть Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта

Режиссер Крис Коламбус признался, что Мерфи — один из его любимых актеров
Киллиан Мерфи
Киллиан МерфиИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер двух фильмов о волшебнике Гарри Поттере Крис Коламбус признался, что хотел бы видеть звезду «Острых козырьков» Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта в сериале HBO. Его цитирует People.

66-летний режиссер счел идею снять по Гарри Поттеру сериал потрясающей.

«При создании фильма существуют определенные ограничения. Наш фильм длился два часа 40 минут, второй около того», — говорит он о своих картинах «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года и «Гарри Поттер и тайная комната» 2002 года.

Коламбус также оценил фанатские просьбы взять 48-летнего Киллиана Мерфи на роль антагониста Волан-де-Морта, которого раньше играл Рэйф Файнс.

«Ну, Киллиан — один из моих любимых актеров, так что это было бы потрясающе», — сказал он об идее пригласить к участию актера.

Ранее стало известно, что съемки сериала о Гарри Поттере стартуют летом 2025 года.