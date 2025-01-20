Милу Кунис и Эштона Кутчера впервые за долгое время засняли на прогулке с детьми

Милу Кунис и Эштона Кутчера впервые за долгое время засняли с их детьми — десятилетней дочерью Уайетт Изабель и восьмилетним сыном Димитрием Портвудом. Папарацци заметили семью в тот момент, когда они выходили из синагоги в Лос-Анджелесе.
Актеры вместе с детьми посетили богослужение в минувшие выходные. У Кутчера и его сына на голове были кипы — традиционные еврейские мужские головные уборы. Кунис была одета в черное платье длины миди с пышной юбкой и в пальто. Ее дочь выбрала синее платье.
Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились на съемках сериала «Шоу 70-х». Однако их роман начался только в 2012 году. Спустя два года у пары родилась дочь.
В 2015-ом они официально стали мужем и женой, а через год у звезд родился сын. Актеры редко выходят в свет и не часто показывают детей публике, желая оградить их от ранней звездной жизни.
«Мы с женой выбрали карьеру, которая ставит нас в центр внимания, но наши дети ее не выбирали. Я не думаю, что мы вправе выставлять их личную жизнь на всеобщее обозрение, пока они не дали на это своего согласия», — объяснял Кутчер в одном из интервью.