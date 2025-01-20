Милу Кунис и Эштона Кутчера впервые за долгое время засняли на прогулке с детьми

«Мы с женой выбрали карьеру, которая ставит нас в центр внимания, но наши дети ее не выбирали. Я не думаю, что мы вправе выставлять их личную жизнь на всеобщее обозрение, пока они не дали на это своего согласия», — объяснял Кутчер в одном из интервью.