Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кейт Уинслет призналась в необычной фобии

Актриса рассказала, что ее фобия не очень здравая
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Оскароносная актриса Кейт Уинслет призналась в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», что боится коров. Об этом сообщает ew.com.

Уинслет считает коров самыми страшными животными. Артистка призналась, что часто ходит в походы, поэтому периодически сталкивается с целыми стадами этих зверей. В такие моменты она переживает, что ее могут втоптать в землю.

Знаменитость уточнила, что сама не сталкивалась с агрессией коров. Однако, по словам актрисы, в Англии случается множество несчастных случаев, связанных с этими животными. Из-за этого знаменитость настороженно относится к ним.

По мнению Уинслет, эта ее фобия не очень здравая. Она хочет научиться справляться с ней.

«Знаешь, ведь на самом деле коровы не такие уж и страшные, да?» — поделилась артистка.

В декабре звезда призналась, что с раннего возраста страдала от пристального внимания к своей внешности. Актриса вспомнила, что первым критиковать ее из-за веса начал руководитель драматического кружка в школе. Он говорил, что артистке придется довольствоваться «ролями толстушек», если она «собирается так выглядеть».

Ранее Джуд Лоу раскрыл правду о съемках фильма «Отпуск по обмену».