Кейт Уинслет призналась в необычной фобии

В декабре звезда призналась, что с раннего возраста страдала от пристального внимания к своей внешности. Актриса вспомнила, что первым критиковать ее из-за веса начал руководитель драматического кружка в школе. Он говорил, что артистке придется довольствоваться «ролями толстушек», если она «собирается так выглядеть».