Денис Кукояка, Артемий Лебедев и другие выступят в новом шоу «Креаторы» на VK Видео

Креативная платформа «Простор» запустила новое шоу-подкаст «Креаторы» со звездами российской креативной индустрии.
Шоу будет выходить эксклюзивно в VK Видео каждый понедельник. В выпусках известные режиссеры, сценаристы, продюсеры, digital-художники и блогеры делятся секретами своих самых успешных проектов, рассказывают о карьерном пути и дают советы начинающим специалистам. Ведущим шоу выступит Евгений Никифоров, руководитель креативной команды VK Видео.
Digital-художник Neondazer поделится опытом создания клипа Burn Everything для Канье Уэста и Шона Леона, режиссер Олег Трофим расскажет о работе над фильмами о Майоре Громе, Артемий Лебедев раскроет секреты своей студии дизайна. Зрители смогут погрузиться в мир раскадровок и эскизов и изучить нюансы работы над проектами.
Гостем первого выпуска шоу станет digital-художник и дизайнер одежды Neondazer, который расскажет о том, как его концепт Yeezy Foam Helmet стал стартовой площадкой для работы над клипом Канье Уэста Burn Everything. Он также поделится подробностями о том, как создавал афишу для Канье на фестивале Rolling Loud, и расскажет, как рэпер разместил его работы в социальных сетях благодаря личной рекомендации Тимбалэнда.
Среди других участников шоу: Артемий Лебедев — дизайнер и блогер, Феликс Умаров — режиссер, сценарист, клипмейкер («Пророк. История Александра Пушкина»), Олег Трофим — режиссер, сценарист, клипмейкер (фильмы о Майоре Громе), Денис Кукояка — блогер, музыкант, актер, основатель группы «Хлеб».