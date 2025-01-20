Денис Кукояка, Артемий Лебедев и другие выступят в новом шоу «Креаторы» на VK Видео

Гостем первого выпуска шоу станет digital-художник и дизайнер одежды Neondazer, который расскажет о том, как его концепт Yeezy Foam Helmet стал стартовой площадкой для работы над клипом Канье Уэста Burn Everything. Он также поделится подробностями о том, как создавал афишу для Канье на фестивале Rolling Loud, и расскажет, как рэпер разместил его работы в социальных сетях благодаря личной рекомендации Тимбалэнда.