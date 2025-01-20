Рами Малек рассказал, как его скрутили полицейские, перепутав с грабителем

«Лос-анджелесские полицейские бросили меня на капот машины, потому что кто-то ограбил алкомаркет и украл у женщины сумку. Они сказали, что вор был латиноамериканского происхождения, и я подхожу под описание. Я помню, насколько горячим был капот, они, должно быть, мчались за мной, мне чуть не обожгло руки», — делится он.