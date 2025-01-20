Рами Малек рассказал, как его скрутили полицейские, перепутав с грабителем

Звезда фильмов «Богемская рапсодия» и «Мотылек» Рами Малек признался, что его задерживали перепутавшие расу актера полицейские. Об этом он рассказал в беседе с The Guardian.
По словам Малека, его скрутили полицейские, заподозрив в ограблении.
«Лос-анджелесские полицейские бросили меня на капот машины, потому что кто-то ограбил алкомаркет и украл у женщины сумку. Они сказали, что вор был латиноамериканского происхождения, и я подхожу под описание. Я помню, насколько горячим был капот, они, должно быть, мчались за мной, мне чуть не обожгло руки», — делится он.
Актер добавил, что с ним был друг европеоидной расы, объяснивший, что Малек — египтянин.
«Я помню, как смеялся в полицейской машине и думал: “Хорошо, это очень опасная ситуация. Меня вполне могут отправить в тюрьму за то, чего я не совершал”», — размышляет он.
Ранее сообщалось, что Халка Хогана освистали за расистские высказывания 10-летней давности.