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Рами Малек рассказал, как его скрутили полицейские, перепутав с грабителем

Актер признался, что его задерживали перепутавшие расу актера полицейские
Рами Малек
Рами МалекИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильмов «Богемская рапсодия» и «Мотылек» Рами Малек признался, что его задерживали перепутавшие расу актера полицейские. Об этом он рассказал в беседе с The Guardian.

По словам Малека, его скрутили полицейские, заподозрив в ограблении.

«Лос-анджелесские полицейские бросили меня на капот машины, потому что кто-то ограбил алкомаркет и украл у женщины сумку. Они сказали, что вор был латиноамериканского происхождения, и я подхожу под описание. Я помню, насколько горячим был капот, они, должно быть, мчались за мной, мне чуть не обожгло руки», — делится он.

Актер добавил, что с ним был друг европеоидной расы, объяснивший, что Малек — египтянин.

«Я помню, как смеялся в полицейской машине и думал: “Хорошо, это очень опасная ситуация. Меня вполне могут отправить в тюрьму за то, чего я не совершал”», — размышляет он.

Ранее сообщалось, что Халка Хогана освистали за расистские высказывания 10-летней давности.